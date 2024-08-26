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15:18, 26 августа 2024Интернет и СМИ

ИИ-специалисты назвали высшую точку карьеры

Исследование VK и ИТМО: ИИ-специалисты заявили о важности небанальных задач

Фото: Annie Spratt / Unsplash

VK и Центр научной коммуникации Университета ИТМО провели исследование среди российских специалистов по машинному обучению и разработчиков в сфере искусственного интеллекта. Его результаты приводит пресс-служба VK.

По данным опроса, для ML-специалистов важна самореализация: 70 процентов считают высшей точкой карьеры создание технологий, которые изменят отрасль, и 55 процентов опрошенных говорят о желании создать всемирно известный продукт или сервис.

Еще 70 процентов специалистов считают, что в профессии их привлекает оригинальный характер решаемых задач. Работая с машинным обучением, необходимо много анализировать, постоянно искать решения, пробовать новые методы. Сложность и высокая доля неопределенности, по их мнению, является типичной чертой профессии.

При выборе работодателя для ML-специалистов на первое место также вышли небанальные и интересные задачи. Этот критерий назвали важным 70 процентов опрошенных. Он оказался важнее таких преимуществ, как высокая заработная плата (48 процентов) и лидерство компании в ML-сфере (23 процента).

Екатерина Иванова, директор по персоналу VK AI, заявила, что опрос показал, что ML-разработчики разделяют сиюминутную популярность продуктов и технологии, которые действительно меняют мир. «Для них важно создавать решения, которые остаются актуальными и полезными, даже когда ажиотаж утихает», — отметила она.

Научный консультант проекта, ведущий эксперт Центра научной коммуникации ИТМ Константин Фурсов также обратил внимание, что для специалистов в сфере ML исследовательская составляющая профессии — это настоящий драйв.

«Решение сложных задач, создание уникальных алгоритмов, погружение в научные исследования — все это не просто увлекает, а вдохновляет. В интервью именно такие задачи выделяли как наиболее творческие и нестандартные, в отличие от оптимизаций или тестирований, которые хоть и важны, но отражают скорее повседневную рутину», — заключил он.

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      Варвара Кошечкина
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