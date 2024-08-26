В России ответили на слова Макрона о причинах ареста Дурова

Депутат Свинцов не согласился со словами Макрона о причинах ареста Дурова

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что задержание основателя Telegram Павла Дурова не мотивировано политическими причинами. В разговоре с «Лентой.ру» депутат не согласился со словами французского лидера, подчеркнув, что, по его мнению, политическая составляющая в этом аресте очевидна.

Ранее Макрон впервые прокомментировал арест Дурова, подчеркнув, что, по его мнению, задержание не является политическим решением.

«Когда будет окончательно понятно, какие обвинения предъявили Дурову, можно будет говорить о том, насколько политический аспект первичен или вторичен. То, что в аресте Дурова есть политика, признают в любой стране мира, причем не только политики, но и экономисты, программисты — абсолютно все. Все понимают, что Дуров единолично владеет колоссальным медиаресурсом, миллиард человек находятся в его мессенджере. (...) Это колоссальный политический и экономический ресурс», — объяснил Свинцов, подчеркнув, что, по его мнению, «элемент политического заказа» в аресте основателя Telegram «однозначно присутствует».

То, что Макрон говорит, что здесь нет политической подоплеки, — вполне возможно. Макрона просто не поставили в известность люди, которые приняли решение об аресте Андрей Свинцов зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

В понедельник, 26 августа, стало известно, что французский суд продлил срок содержания Дурова под стражей после его задержания в аэропорту Парижа. Известно, что максимально возможный период времени до допроса может составлять не более 96 часов. Однако на понедельник, 26 августа, заседания, связанные с делом Дурова, в парижском суде не были запланированы.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана. По версии судебных органов Франции, он является соучастником незаконных действий, производимых через Telegram. На данный момент Дуров находится под стражей, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.