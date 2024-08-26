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12:43, 26 августа 2024Экономика

Россия резко нарастила вывоз мазута

Экспорт российского мазута вырос на 200 тысяч баррелей в сутки в августе

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

За первые 23 дня августа среднесуточные объемы вывоза российского мазута увеличились примерно на 200 тысяч баррелей в сравнении с июльским показателем и достигли уровня около 1,1 миллиона. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kpler.

Для сравнения, во втором летнем месяце показатель составлял порядка 900 тысяч баррелей в сутки. На этом фоне августовское значение может претендовать на статус максимального с начала 2024 года. Аналитики связывают подобную динамику с рядом факторов. Одной из ключевых причин они назвали завершение проведения ремонтных работ на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

Крупнейшими импортерами этого вида нефтепродуктов из РФ стали в основном азиатские страны. Речь, в частности, идет о Китае и Индии (прирост в полтора раза, до более чем 150 тысяч баррелей в сутки). При этом заметный интерес к такой продукции проявляли покупатели из Саудовской Аравии (110 тысяч). Абсолютным лидером по объемам импорта стал Китай — на него пришлось около 20 процентов августовских поставок российского мазута или примерно 220 тысяч баррелей в сутки.

Ранее издание РБК со ссылкой на данные Kpler сообщило о резком падении объемов морского экспорта российских нефтепродуктов в апреле 2024 года. Так, по итогам второго весеннего месяца вывоз мазута водным путем сократился на 24 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го, а нафты — на 20 процентов. Достигнутые результаты оказались минимальными с 2017-го.

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