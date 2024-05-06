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10:02, 6 мая 2024Экономика

Морские поставки российского дизеля резко упали

Kpler: морские поставки дизеля из России упали на 23 процента в апреле

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

По итогам апреля 2024 года среднесуточный объем морского экспорта российского дизельного топлива сократился на 23 процента в сравнении с мартовским показателем и опустился до уровня в 762 тысячи баррелей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков Kpler.

В годовом выражении показатель снизился еще в большей степени — на 28 процентов. При этом падение среднесуточных объемов морского экспорта российского дизеля фиксируется с февраля 2024 года, в январе показатель составлял 1,15 миллиона баррелей. Таким образом, за последние три месяца вывоз этого вида нефтепродуктов из РФ сократился в общей сложности на 388 тысяч баррелей в сутки.

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Отмечается, что морские поставки российского дизеля снизились по большинству направлений. Исключением стал Китай — в эту страну экспорт увеличился с 285 баррелей в сутки до шести тысяч. Основными рынками сбыта для РФ в апреле остались Турция и Бразилия. Ежедневные объемы вывоза в первом направлении составили 309 тысяч баррелей, во втором — 109 тысяч. При этом обе страны резко сократили морской импорт этого вида российских нефтепродуктов в сравнении с мартом — на 20 и 22 процента соответственно.

Ранее издание РБК сообщило о резком падении морского экспорта еще двух видов российских нефтепродуктов. По итогам апреля поставки мазута снизились на 24 процента в годовом выражении, до 815 тысяч баррелей в сутки. В свою очередь, экспорт нафты (бензина перегонного) упал на 20 процентов и составил 322 тысячи баррелей в день. Основными причинами подобной динамики аналитики Kpler назвали проведение ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и последствия атак украинских беспилотников по этим объектам.

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      Анатолий Акулов
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