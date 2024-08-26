Россиянам раскрыли топ-10 бюджетных направлений для путешествий по стране

«Купибилет»: самым бюджетным направлением для путешествий по России стала Казань

Аналитики сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет» раскрыли топ-10 бюджетных направлений для путешествий по России в первый месяц осени. Результаты исследования специалистов попали в распоряжение «Известий».

Наиболее недорогие авиабилеты россияне смогут приобрести в Казань: средняя стоимость полета туда-обратно в сентябре составит 13,4 тысячи рублей. На втором месте расположился Мурманск (13,6 тысячи рублей), на третьем Москва (14,4 тысячи рублей), на четвертом — Екатеринбург (14,6 тысячи рублей).

Замыкает топ-5 рейтинга Санкт-Петербург. Билеты в Северную столицу и обратно будут стоить туристам в среднем около 15,1 тысячи рублей. На шестой строчке оказался Калининград (16,4 тысячи рублей), на седьмой — Махачкала (17,8 тысячи рублей), на восьмой — Красноярск (20,8 тысячи рублей).

Девятое место отошло Минеральным Водам (21,1 тысячи рублей), десятое — Горно-Алтайску (25,3 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что Крым оказался более дешевой альтернативой Сочи для пляжного отдыха в бархатный сезон. По данным АТОР, в сентябре неделя в крымских гостиницах по системе «все включено» или «полный пансион» стоит на 20-30 процентов дешевле, чем в Сочи.