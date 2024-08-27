Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:50, 27 августа 2024Экономика

Украина установит лимит для исходящих переводов с карты на карту

Нацбанк Украины объявил о введении на полгода лимита переводов с карты на карту

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

С 1 октября этого года Нацбанк Украины устанавливает ограничения на переводы с карты на карту для физических лиц. Об этом говорится на сайте регулятора.

В качестве лимита выбрана сумма 150 тысяч гривен в месяц (3,6 тысячи долларов), а срок действия ограничения составит полгода. Оно распространяется на все счета, открытые клиентам в одном банке.

Исключение будет сделано для волонтеров, которые соответствуют введенным критериям, и лиц, которые могут документально подтвердить, что их ежемесячные доходы выше лимита.

Под ограничения также не попадут переводы между своими счетами в одном банке и переводы в адрес юридических лиц. По оценке Нацбанка, нововведение не затронет 98 процентов клиентов украинских банков, потому что их ежемесячные переводы не превышают указанную сумму.

Ранее премьер-министр республики Денис Шмыгаль рассказал, что Украина ввела принцип «Воюй или работай» в целях увеличения сборов в государственных бюджет, повышения числа рабочих мест и средних зарплат в отраслях, а также обеления рынка труда в стране.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные несколько дней отбивали атаки ВСУ на курскую колонию. Как это было?

      «Да плюнь ты на эту Россию». Лукашенко предложили воевать вместе с ВСУ против России

      Популярному фотохостингу выписали многомиллионный штраф в России

      Губерниев обратился к отказавшимся ехать на Олимпиаду россиянам

      В Бангладеш закрылась почти треть фабрик по производству одежды

      Обнаружен неизвестный механизм омоложения

      Глава МАГАТЭ призвал не сравнивать возможную ситуацию на Курской АЭС с Чернобылем

      Российские военные задержали бежавших от мобилизации мужчин

      Возбуждены дела в отношении трех крупных операторов связи

      Фитнес-эксперты назвали лучшие упражнения для сохранения молодости

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше