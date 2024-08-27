Украина установит лимит для исходящих переводов с карты на карту

Нацбанк Украины объявил о введении на полгода лимита переводов с карты на карту

С 1 октября этого года Нацбанк Украины устанавливает ограничения на переводы с карты на карту для физических лиц. Об этом говорится на сайте регулятора.

В качестве лимита выбрана сумма 150 тысяч гривен в месяц (3,6 тысячи долларов), а срок действия ограничения составит полгода. Оно распространяется на все счета, открытые клиентам в одном банке.

Исключение будет сделано для волонтеров, которые соответствуют введенным критериям, и лиц, которые могут документально подтвердить, что их ежемесячные доходы выше лимита.

Под ограничения также не попадут переводы между своими счетами в одном банке и переводы в адрес юридических лиц. По оценке Нацбанка, нововведение не затронет 98 процентов клиентов украинских банков, потому что их ежемесячные переводы не превышают указанную сумму.

Ранее премьер-министр республики Денис Шмыгаль рассказал, что Украина ввела принцип «Воюй или работай» в целях увеличения сборов в государственных бюджет, повышения числа рабочих мест и средних зарплат в отраслях, а также обеления рынка труда в стране.