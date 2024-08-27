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14:31, 27 августа 2024Ценности

46-летняя Любовь Толкалина снялась без макияжа в постели

46-летняя российская актриса Любовь Толкалина снялась без макияжа в постели

Кадр: @tolkalinaliuba

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина снялась без макияжа. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Звезда сериала «Хеппи-энд» запечатлела себя утром в постели с обнаженными плечами. Так, артистка предстала перед камерой с уложенными в небрежный пучок волосами и игрушечным белым кроликом на груди.

При этом знаменитость не стала наносить косметику на лицо, продемонстрировав естественный внешний вид с признаками возрастных изменений.

В июле Любовь Толкалина примерила прозрачное нижнее белье перед камерой.

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      Карина Черных
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