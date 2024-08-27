Байден заявил о поставках энергетического оборудования Украине

Байден: США наращивают поставки оборудования для ремонта энергетики

США наращивают поставки необходимого оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры на Украине. Об этом сообщил действующий американский лидер Джо Байден в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

«США наращивают поставки Украине энергетического оборудования для ремонта ее систем и повышения устойчивости украинской энергосети», — рассказал президент.

Байден также подчеркнул, что США и страны НАТО продолжат оказывать военную помощь Украине. В частности, он указал на планы нарастить поставки систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена задумалась о пересмотре содержания пакетов военной помощи Украине на фоне событий в Курской области. Согласно данным неназванного чиновника, Белый дом проводит закрытые обсуждения по вопросу о том, стоит ли включить в пакеты помощи больше бронетехники или нарастить поставки боеприпасов.