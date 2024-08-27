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01:01, 27 августа 2024Ценности

Белла Хадид снялась в кружевной комбинации

Супермодель Белла Хадид снялась в кружевной комбинации для рекламы Saint Laurent

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась в откровенном наряде для рекламы бренда Saint Laurent. Соответствующие кадры появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

На размещенных кадрах 27-летняя манекенщица позировала перед фотографом в черной кружевной комбинации длины мини и капроовых колготках. Поверх наряда она надела кожаную куртку и туфли на каблуках. При этом рядом с моделью стояла большая сумка с логотипом бренда.

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Образ Хадид стилисты дополнили массивными серьгами, браслетами и колье. В то же время ей сделали укладку и макияж с графическими стрелками.

Ранее в августе Белла Хадид снялась в бюстгальтере и расстегнутых штанах. На опубликованных снимках знаменитость позировала возле корзины с ромашками, держа в руках бокал с напитком.

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      Екатерина Ештокина
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