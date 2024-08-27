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14:30, 27 августа 2024Экономика

Развитие российского флота назвали недопустимо низким

Глава Морской коллегии Патрушев назвал низкими темпы развития российского флота

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Темпы развития и обновления российского флота выглядят не соответствующими требованиям cегодняшнего дня. Процессы необходимо ускорить, где-то восстановить, а где-то приобрести новые компетенции в сфере судо- и кораблестроения. Об этом помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил на первом заседании органа, передает РИА Новости.

По его словам, именно судостроение должно стать ключевым элементом морского потенциала России, от него зависит и безопасность, и развитие национальной экономики, и устойчивость международных торгово-экономических связей.

Патрушев назвал недопустимо низким объем грузов, которые перевозят суда под российским флагом. В первую очередь, подчеркнул он, такая ситуация связана с нехваткой таких судов, из-за чего российские транспортные компании проиграли конкуренцию перевозчикам из недружественных государств, которые занимаются экспортом стратегических грузов.

Глава коллегии потребовал вывести отрасль на новый технологический уровень, чего, по его мнению, можно достичь за счет внедрения унифицированных программно-технических решений.

Осенью прошлого года Объединенная судостроительная корпорация (ОСК, объединяет основные активы отрасли) была передана в доверительное управление банку ВТБ. Вскоре после проведенных проверок глава банка Андрей Костин сравнил корпорацию с финансовой пирамидой и посетовал на глубокое технологическое отставание, преодолеть которое без финансовой помощи государства невозможно.

Спустя полгода Костин пожаловался, что российские верфи похожи на исторические музеи, потому что часть оборудования и помещений там не обновлялась со времен царской России.

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