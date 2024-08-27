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15:42, 27 августа 2024Экономика

Благосостояние богатейших американских законодателей оказалось связано с рабством

Phys.org: самыми богатыми членами Конгресса США оказались потомки рабовладельцев

Фото: Kaylee Greenlee Beal / Reuters

Благосостояние богатейших американских законодателей оказалось связано с рабством. Об этом со ссылкой на исследование группы ученых, опубликованное в журнале в журнале PLOS ONE, сообщает Phys.org.

Специалисты проанализировали налоговые декларации членов Конгресса США и данные отчета агентства Reuters, в котором была собрана информация о предках-рабовладельцах всех 535 конгрессменов по состоянию на 15 апреля 2021 года. Оказалось, что чистая стоимость активов законодателей, у предков которых было 16 или более рабов, была примерно в пять раз выше, чем у тех, кто не является потомками рабовладельцев. При этом на показатели богатства оказали минимальное влияние факторы пола, возраста, расовой принадлежности и образования.

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Ученые подчеркнули, что законодатели не несут личной ответственности за действия своих предков. Однако результаты исследования дали новые доказательства того, что история рабовладения в США продолжает влиять на людей сегодня.

Сами исследователи отмечают ряд недостатков анализа, так как он учитывает историю предков до основания США в 1776 году. Кроме того, члены Конгресса США, как правило, более состоятельны, поэтому результаты нельзя экстраполировать на других политиков или население страны в целом.

Ранее агентство Reuters выяснило, что 46-й президент США Дональд Трамп оказался единственным среди ныне живущих американских лидеров, кто не является потомком белых колонизаторов-рабовладельцев. При этом действующий глава государств Джо Байден и остальные экс-президенты, такие, как Джимми Картер, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон, являются прямыми потомками рабовладельцев. Рабовладельческие корни были обнаружены даже у Барака Обамы по линии матери.

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