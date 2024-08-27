Бортпроводники отравились неизвестным веществом во время полета

Бортпроводники Wizz Air Malta отравились неизвестным веществом на борту

Бортпроводники авиакомпании Wizz Air Malta отравились неизвестным веществом во время полета. Об этом пишет портал Aviation Safety Network.

Инцидент произошел с Airbus A320-232, летевшим по маршруту Крайова (Румыния) — Лондон (Англия), 25 августа. Спустя примерно 20 минут после начала рейса члены экипажа почувствовали сильный резкий запах на борту.

Отмечается, что еще через 15 минут сотрудникам перевозчика стало плохо. Командир воздушного судна принял решение выполнить вынужденную посадку в аэропорту Будапешта (Венгрия).

Приземление прошло благополучно, а бортпроводников доставили в больницу для обследования.

Ранее по меньшей мере шесть человек отравились хлором во время отдыха в бассейнах в Подмосковье. Непредвиденная ситуация произошла в минувшие выходные в акваклубе гостинично-развлекательного комплекса «Бережки холл» в Егорьевске, где отдыхало примерно 30 человек.