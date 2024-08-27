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12:14, 27 августа 2024Путешествия

Бортпроводники отравились неизвестным веществом во время полета

Бортпроводники Wizz Air Malta отравились неизвестным веществом на борту

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Бортпроводники авиакомпании Wizz Air Malta отравились неизвестным веществом во время полета. Об этом пишет портал Aviation Safety Network.

Инцидент произошел с Airbus A320-232, летевшим по маршруту Крайова (Румыния) — Лондон (Англия), 25 августа. Спустя примерно 20 минут после начала рейса члены экипажа почувствовали сильный резкий запах на борту.

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Отмечается, что еще через 15 минут сотрудникам перевозчика стало плохо. Командир воздушного судна принял решение выполнить вынужденную посадку в аэропорту Будапешта (Венгрия).

Приземление прошло благополучно, а бортпроводников доставили в больницу для обследования.

Ранее по меньшей мере шесть человек отравились хлором во время отдыха в бассейнах в Подмосковье. Непредвиденная ситуация произошла в минувшие выходные в акваклубе гостинично-развлекательного комплекса «Бережки холл» в Егорьевске, где отдыхало примерно 30 человек.

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      Фариза Бацазова
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