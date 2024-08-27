Член СПЧ Меркачева объяснила способ поощрения осужденных за помощь при захвате заложников

Член СПЧ Меркачева: осужденных ИК-19 могут поощрить дополнительными свиданиями

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева прокомментировала возможность поощрения Федеральной службой наказания (ФСИН) России осужденных за помощь при захвате заложников в исправительной колонии №19 (ИК-19) в Суровикино Волгоградской области. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале «МеркачеваПрава».

Правозащитница назвала принятое ФСИН решение о поощрении тех осужденных, которые во время ЧП не поддались ни панике, ни влиянию террористов-захватчиков, мудрым. По ее словам, лучшей наградой для таких заключенных может быть дополнительное свидание и выезд в отпуск за пределы колонии.

Ранее сообщалось, что руководство ФСИН России решило вознаградить осужденных ИК-19 в Суровикино Волгоградской области за оказание помощи сотрудникам и заключенным, которых взяли в заложники.

