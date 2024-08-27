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09:04, 27 августа 2024Силовые структуры

ФСИН России решила вознаградить осужденных за помощь при захвате заложников

ФСИН поощрит осужденных за помощь при захвате заложников в волгоградской ИК-19

Кадр: Пресс-служба Росгвардии / РИА Новости

Руководство ФСИН России решило вознаградить осужденных ИК-19 в Суровикино Волгоградской области за оказание помощи сотрудникам и заключенным, которых взяли в заложники. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Поощрения получат также и те осужденные, которые не поддались на провокации захватчиков и соблюдали правила и дисциплину во время нападения.

До 1 сентября во ФСИН определятся, какими видами поощрения будут отмечены осужденные.

Заключенный ИК-19 Александр Бойко получил ранение во время попытки помочь сотрудникам ФСИН. Он находился в санитарной части, когда террористы совершили нападение. Бойко бросился на помощь сотрудникам колонии, однако был ранен.

23 августа произошел захват заложников в ИК-19 в Суровикино. Пострадавшими в результате ЧП стали восемь сотрудников УФСИН, четверо из которых не выжили. Также жертвами террористов стали четыре заложника из числа осужденных.

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      Любовь Ширижик
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