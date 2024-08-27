Дачников научили долго хранить урожай

Товаровед Михайлова: кладовка поможет дольше хранить урожай с дачи

Урожай с грядок можно хранить в кладовке, подвале, холодильной камере или на балконе. Продлевать свежесть растений научила дачников эксперт товарной категории «Дом и сад» сети магазинов modi Татьяна Михайлова в беседе с Life.ru.

Эксперт посоветовала предварительно сделать уборку в помещении. Овощи и фрукты можно переложить в прозрачные контейнеры из пластика с хорошей вентиляцией и наклеить на них наклейки с названиями. Зелень товаровед предложила обернуть в бумажные полотенца и убрать в зип-пакеты в холодильник, перекрыв при этом доступ кислорода.

«Если же вы хотите сохранить зелень до весны, то ее лучше заморозить. По такому же принципу можно хранить и морковь со свеклой, получая заготовки для супов и салатов на долгое время вперед», — добавила Михайлова.

Эксперт также рекомендовала сложить капусту в сетчатые мешки и подвесить их на достаточно большом расстоянии друг от друга. Яблоки стоит хранить в ящиках или в высушенном виде в стеклянных банках, а ягоды — заморозить в специальных пакетах, заключила специалистка.

Ранее дачников призвали посыпать грядки корицей, чтобы прогнать с них муравьев. Сильный аромат дезориентирует вредителей и нарушит их привычные маршруты. Специя также поможет защитить посадки от грибка, простимулировать корнеобразование у растений, улучшить состав почвы и отпугнуть грызунов.