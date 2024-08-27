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11:46, 27 августа 2024Ценности

Экс-вокалистка Pussycat Dolls похвасталась фигурой в бикини

Экс-вокалистка Pussycat Dolls Эшли Робертс похвасталась фигурой в черном бикини
Эшли Робертс

Эшли Робертс. Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Американская певица Эшли Робертс поделилась снимками с отдыха в Испании. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя экс-вокалистка музыкальной группы Pussycat Dolls похвасталась фигурой, позируя у стены в бикини черного цвета. При этом на бедра она повязала рубашку, а кудрявые волосы собрала в небрежный пучок. Среди прочего знаменитость надела солнцезащитные очки и несколько украшений, а именно, подвеску и браслеты.

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В описании к публикации исполнительница не уточнила, с кем отправилась в отпуск.

Ранее в августе актриса Блейк Лайвли оправдалась за конфуз с нижним бельем на премьере фильма «Все закончится с нами», которая состоялась в Англии. Тогда знаменитость пришла на красную дорожку в голубых джинсах со стразами и прозрачном топе. На размещенных кадрах было видно, что под свой наряд знаменитость надела комплект нижнего белья люксового бренда Versace.

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      Карина Черных
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