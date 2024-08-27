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13:15, 27 августа 2024Бывший СССР

Главком ВСУ рассказал о ситуации на фронте генеральному инспектору немецкой армии

Главком ВСУ Сырский сообщил о ходе боев генеральному инспектору бундесвера

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил о ситуации на фронте генеральному инспектору бундесвера Карстену Броеру. О телефонном разговоре с немецким генералом он написал в своем Telegram-канале.

Стороны также обсудили усиление системы противовоздушной обороны Украины на фоне ударов российских сил по энергетической инфраструктуре. Кроме того, Сырский выразил благодарность Броеру за поддержку Киева и украинской армии.

26 августа главком ВСУ провел телефонный разговор с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофом Каволи. Сырский проинформировал коллегу о ходе боев на разных направлениях. Помимо этого, он обсудил с Каволи потребности ВСУ, в числе которых боеприпасы и военная техника.

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      Кристина Есикова
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