Москвичи заявили о готовности переплатить за близость к природе

«Родина»: больше половины москвичей готовы переплатить до 10 % за жилье у леса

Больше половины (55 процентов) столичных жителей готовы переплатить за близость к природе от 5 до 10 процентов стоимости квартиры. К такому выводу пришли аналитики группы «Родина», результатами исследования делится «Газета.Ru».

Порядка 17 процентов участников опроса заявили, что выложат больше 1-5 процентов сверх стоимости квартиры, если она располагается у лесопарковой зоны. 13 процентов респондентов признались, что готовы заплатить за экологичный район на 20 процентов больше.

Озелененный район — решающий фактор при выборе жилья для 45 процентов опрошенных. Для того чтобы назвать место покупки экологичным, наличия парка хватает для 53 процентов москвичей, а леса — для 29 процентов. Отсутствия автотрасс около жилого комплекса достаточно для 17 процентов респондентов.

Главным достоинством зеленого района, по мнению 72 процентов жителей столицы, является перспектива ежедневных променадов. Для 22 процентов опрошенных — это защищенность от шума машин, а для 4 процентов — возможность работать удаленно на природе. Оборудованные у дома площадки для игр и спорта с уличными тренажерами и баскетбольной площадкой считают особенно важным 53 процента москвичей. На экологичность жилого района не смотрят лишь 8 процентов участников исследования.

Ранее россияне описали квартиру мечты. Идеальной для большинства оказалась стометровая квартира в малоэтажном доме стоимостью в пределах от двух до пяти миллионов рублей.