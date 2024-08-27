Аферистка едва не оставила Лену Ленину без квартиры в Москве

«Сиб.фм»: бывший арендатор едва не лишила московской квартиры Лену Ленину

Российская блогерша, писательница и предприниматель Лена Ленина едва не осталась без столичной квартиры. Жилплощадь попыталась сбыть бывшая нанимательница звезды, передает «Сиб.фм».

О смене собственника Ленина узнала случайно, решив проверить сведения о квартире в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Как стало известно позднее, для совершения незаконной сделки аферистке понадобилась лишь копия паспорта знаменитости. Заменив в ней фотографию, бывший арендатор обратилась к нотариусу — подделка осталась незамеченной. Заполучив деньги, женщина скрылась.

Год судебных разбирательств увенчался успехом — квартиру удалось вернуть законной владелице. Обманутый покупатель остался без денег и нового жилья.

Ленина не в первый раз попадается в сети мошенников. В апреле 2023 года светская львица пыталась приобрести апартаменты на Кипре, однако, внеся предоплату в размере 40 процентов от стоимости объекта, оказалась обманута.