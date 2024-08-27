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15:55, 27 августа 2024Бывший СССР

Лукашенко возмутился охотой других стран за белорусскими выпускниками

Лукашенко: Прибалтике нужны белорусские выпускники

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Страны Прибалтики охотятся за белорусскими выпускниками. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе Республиканского педсовета, передает Telegram-канал «Пул первого».

Глава государства удивился тому факту, что университеты стран Прибалтики и Польши «гоняются» за выпускниками Белоруссии.

Лукашенко сам ответил на свой вопрос и отметил, что студенты их стран уехали получать образование в страны Европейского союза и США и им некого учить. «Им нужны наши дети», — подытожил белорусский президент.

Ранее Александр Лукашенко возмутился желанию белорусской молодежи одеваться лучше него. «Одеться наша молодежь хочет ух как. Я президент так не одеваюсь, как некоторые обычные молодые люди», — сообщил тогда Лукашенко.

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      Сергей Болиев
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