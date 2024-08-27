Макрона уличили в активном использовании Telegram

Politico: президент Франции Эммануэль Макрон пользуется мессенджером Telegram

Президент Франции Эммануэль Макрон, как и другие французские политики, пользуется Telegram. О том, что главу республики на фоне задержания в Париже основателя Telegram Павла Дурова уличили в использовании мессенджера, сообщает Politico.

«Приложение для обмена зашифрованными сообщениями активно используется в политических кругах и СМИ, в том числе президентом Франции Эммануэлем Макроном», — говорится в публикации.

Бывший депутат парламента, у которого есть номер президента Франции, показал Politico на своем телефоне, что Макрон недавно заходил в мессенджер. Отмечается, что это было в понедельник, на третий день задержания Дурова.

По данным издания, французский лидер пользуется Telegram с начала своей первой президентской кампании. «Спустя почти десяток лет приложение по-прежнему широко используется и членами кабмина, и политическими деятелями всех рангов и партий, особенно в кругах, поддерживающих Макрона», — подчеркнуло издание.

Ранее французский президент заявил, что задержание Павла Дурова не является политическим решением. Макрон указал, что основателя Telegram взяли под стражу в рамках продолжающегося судебного расследования.

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту. По версии французских правоохранителей, Дуров является соучастником противозаконных действий, совершенных через Telegram. Речь идет, в частности, о распространении детской порнографии и торговле наркотиками.