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09:01, 27 августа 2024Наука и техника

Для марсианских колоний выбрали защиту

Выбраны материалы для защиты марсианских колонистов от излучения

Фото: Artsiom P / Shutterstock / Fotodom

Ученые Центра астрофизики и космических наук Нью-Йоркского университета в Абу-Даби и Университета Патры в Греции выбрали материалы, способные защитить астронавтов и колонистов от космического ионизирующего излучения на Марсе. Результаты исследования опубликованы в журнале The European Physical Journal Plus.

Специалисты прибегли к числовой модели Geant4 для изучения распространения энергичных заряженных частиц через вещество. Информация о самом излучении была извлечена из реальных данных, полученных марсоходом Curiosity. Были протестированы различные стандартные, а также новые материалы, чтобы изучить, какие из них обладают лучшими экранирующими свойствами.

Оказалось, что композитные материалы, такие как некоторые виды пластика, резина и синтетические волокна, эффективно блокируют космическое излучение. Кроме того, марсианский грунт (реголит) также оказался в некоторой степени эффективным и может использоваться в качестве дополнительного слоя защиты для зданий и построек.

Кроме того, алюминий, который часто используется в космической промышленности, может быть полезен в сочетании с материалами с низким атомным числом.

По словам авторов, результаты работы значительно повышают безопасность астронавтов, делая долгосрочные миссии на Марс более реалистичными. Исследование способствует будущему освоению космоса человеком и поддерживает проекты по созданию постоянных баз на Марсе, такие как проект ОАЭ Mars 2117.

Ионизирующее излучение является одной из главных угроз, с которыми сталкиваются астронавты в длительных космических миссиях. Другие опасности включают микрогравитацию, отсутствие кислорода, космический мусор и изоляцию, однако ионизирующее излучение считается одним из самых опасных факторов из-за его способности проникать через защиту и вызывать биологические повреждения.

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      Александр Еникеев
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