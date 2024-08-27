Мать непричастного к захвату заложников в ИК-19 рассказала о его самочувствии

Мать Хусинова из ИК-19 в Суровикино заявила, что он жив и здоров

Мать заключенного Темура Хусинова из ИК-19 в Суровивино рассказала о его самочувствии после захвата заложников. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам женщины, из ФСИН ей сообщили, что сын жив и здоров, с ним все в порядке. Ей также представители ведомства подтвердили, что он не имеет никакого отношения к захвату заложников в ИК-19.

26 августа ФСИН сообщила, что осужденный Темур Хусинов не принимал участие в нападении на сотрудников волгоградской колонии, который произошел 23 августа. Пострадавшими в результате ЧП стали восемь сотрудников УФСИН, четверо из которых не выжили. Также жертвами террористов стали четыре заложника из числа осужденных.