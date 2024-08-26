ФСИН подтвердила информацию об отсутствии одного из осужденных среди захватчиков ИК-19

ФСИН: осужденный Хусинов не участвовал в захвате заложников в ИК-19 в Суровикино

Федеральная служба исполнения наказаний подтвердила информацию о том, что осужденный Темур Хусинов не принимал участие в захвате заложников в исправительной колонии №19 Волгоградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.

ФСИН сообщит родственникам о местонахождении Хусинова в порядке, установленном законом.

Ранее мать предполагаемого участника захвата заложников в ИК-19 – Темура Хусинова – заявила, что ее сына нет на опубликованном в сети видеоролике. «Кто там это вытворял — совершенно другие люди, нет моего сына там. Кто приписал моего сына туда?» — удивилась она.

Захват заложников в исправительной колонии № 19 в городе Суровикино произошел в пятницу, 23 августа. Пострадавшими в результате ЧП стали восемь сотрудников УФСИН, четверо из которых не выжили.

