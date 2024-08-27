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12:07, 27 августа 2024Россия

Минобороны России рассказало об ударе «Кинжалами» по аэродромной инфраструктуре Украины

МО РФ: ВС России ударили «Кинжалами» по аэродромной инфраструктуре Украины

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар аэробаллистическими ракетами «Кинжал» по аэродромной инфраструктуре Украины. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

По сообщению Минобороны, российские войска также ударили по украинским объектам беспилотниками. «Все назначенные цели поражены», — рассказали в МО.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве объявили об ударах по скоплению украинских войск в 142 районах спецоперации. По обновленным данным с начала боевых действий российские войска смогли уничтожить 640 самолетов, 575 зенитных ракетных комплексов и 17 586 танков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также в Минобороны раскрыли суточные потери ВСУ на всех участках боевых действий.

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      Марк Леонов
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