Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 2145 бойцов в зоне спецоперации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 2145 бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

Самые большие потери противник понес в зонах контроля подразделений российских группировок войск «Юг» и «Центр» — 780 и 530 человек соответственно.

В боях с подразделениями группировки войск Запад ВСУ лишились еще 490 бойцов.

Накануне Минобороны отчиталось о массированном ударе по целям на Украине. «Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.