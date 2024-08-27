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12:13, 27 августа 2024Россия

Раскрыты суточные потери ВСУ

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 2145 бойцов в зоне спецоперации

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 2145 бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

Самые большие потери противник понес в зонах контроля подразделений российских группировок войск «Юг» и «Центр» — 780 и 530 человек соответственно.

В боях с подразделениями группировки войск Запад ВСУ лишились еще 490 бойцов.

Накануне Минобороны отчиталось о массированном ударе по целям на Украине. «Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

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      Никита Абрамов
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