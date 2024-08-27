На организацию «Президиум Верховного Совета СССР» подали в суд за экстремизм

Прокуратура требует признать экстремистским «Президиум Верховного Совета СССР»

Прокуратура Пермского края подала в суд иск о признании экстремистской деятельность организации «Президиум Верховного Совета СССР». Об этом сообщает РИА Новости.

Надзорное ведомство обратилось в Пермский краевой суд. В своем иске прокуратура требует запретить деятельность вышеуказанной организации на территории страны.

Судебное заседание назначено на 24 сентября.

25 июля сообщалось, что в Дагестане суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы условно местную жительницу за участие в запрещенной в России экстремистской организации «Союз Славянских Сил Руси» («СССР»).