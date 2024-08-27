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10:54, 27 августа 2024Силовые структуры

На организацию «Президиум Верховного Совета СССР» подали в суд за экстремизм

Прокуратура требует признать экстремистским «Президиум Верховного Совета СССР»

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Прокуратура Пермского края подала в суд иск о признании экстремистской деятельность организации «Президиум Верховного Совета СССР». Об этом сообщает РИА Новости.

Надзорное ведомство обратилось в Пермский краевой суд. В своем иске прокуратура требует запретить деятельность вышеуказанной организации на территории страны.

Судебное заседание назначено на 24 сентября.

25 июля сообщалось, что в Дагестане суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы условно местную жительницу за участие в запрещенной в России экстремистской организации «Союз Славянских Сил Руси» («СССР»).

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      Любовь Ширижик
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