На организацию «Президиум Верховного Совета СССР» подали в суд за экстремизм

Прокуратура Пермского края подала в суд иск о признании экстремистской деятельность организации «Президиум Верховного Совета СССР». Об этом сообщает РИА Новости.
Надзорное ведомство обратилось в Пермский краевой суд. В своем иске прокуратура требует запретить деятельность вышеуказанной организации на территории страны.
Судебное заседание назначено на 24 сентября.
25 июля сообщалось, что в Дагестане суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы условно местную жительницу за участие в запрещенной в России экстремистской организации «Союз Славянских Сил Руси» («СССР»).