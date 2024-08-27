На Украине признали высокий уровень подготовки российских мобилизованных

Украинский офицер признал высокий уровень подготовки российских мобилизованных

Российские мобилизованные имеют высокий уровень подготовки. Это признал офицер бригады «Рубеж» Национальной гвардии Украины (НГУ) Владимир Черняк, цитирует издание «Зеркало недели».

«Это квалифицированные мобилизованные военные, умеющие воевать», — сказал боец о российских военнослужащих, которые выполняют задачи в Харьковской области. Черняк отметил, что военные РФ «умеют удивлять».

Кроме того, офицер НГУ высказался о ситуации в Харьковской области, назвав ее напряженной и неоднородной. Он уточнил, что сложная обстановка для украинских сил наблюдается в районе населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что силы России продолжают наступать на позиции украинской армии на купянском и волчанском направлениях.