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13:39, 27 августа 2024Бывший СССР

На Украине признали высокий уровень подготовки российских мобилизованных

Украинский офицер признал высокий уровень подготовки российских мобилизованных

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские мобилизованные имеют высокий уровень подготовки. Это признал офицер бригады «Рубеж» Национальной гвардии Украины (НГУ) Владимир Черняк, цитирует издание «Зеркало недели».

«Это квалифицированные мобилизованные военные, умеющие воевать», — сказал боец о российских военнослужащих, которые выполняют задачи в Харьковской области. Черняк отметил, что военные РФ «умеют удивлять».

Кроме того, офицер НГУ высказался о ситуации в Харьковской области, назвав ее напряженной и неоднородной. Он уточнил, что сложная обстановка для украинских сил наблюдается в районе населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что силы России продолжают наступать на позиции украинской армии на купянском и волчанском направлениях.

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      Кристина Есикова
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