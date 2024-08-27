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11:10, 27 августа 2024Экономика

Нашествие зеленых комаров в Таганроге объяснили

Мэрия Таганрога: зеленые комары атаковали город из-за мягких зим и жаркого лета

Фото: ivSky / Shutterstock / Fotodom

Зеленые комары, или комары-звонцы атаковали Таганрог в конце августа по ряду причин. Их назвали в пресс-службе администрации города, пишет РБК.

В мэрии нашествие насекомых объяснили географическим расположением Таганрога, жарким летом, мягкими зимами, которые наблюдались в последние несколько лет, а также ветром, дующим со стороны Таганрогского залива в сторону города. В администрации подчеркнули, что появление таких комаров в большом количестве представляет собой естественную природную вспышку численности насекомых, добавив, что они не несут угрозы для людей. Для снижения их популяции в Таганроге каждый год с апреля по октябрь проводят ларвицидную обработку.

Накануне жители Таганрога пожаловались, что город атаковали зеленые комары. Сотни насекомых стали с гулом слетаться к окнам, полам и подоконникам, а также фасадам домов.

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      Полина Кислицына
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