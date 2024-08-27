ОАЭ потребовали предоставить Дурову доступ к консульским услугам

МИД ОАЭ потребовал предоставить Дурову доступ к необходимым консульским услугам

МИД ОАЭ потребовал от Франции предоставить задержанному в Париже основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову доступ ко всем необходимым консульским услугам. Об этом указано в заявлении ведомства, передает агентство WAM.

«Эмираты внимательно следят за делом гражданина эмират Павла Дурова, который был задержан французскими властями в аэропорту Ле-Бурже. И они передали требование к правительству Франции о срочном предоставлении ему всех необходимых консульских услуг», — сообщили в МИД.

Ведомство также подчеркнуло, что помощь гражданам ОАЭ и их защита является главным приоритетом для арабского государства.

Ранее прокуратура Франции продлила срок содержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова под стражей. Предприниматель останется под арестом до среды, 28 августа.