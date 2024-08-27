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17:12, 27 августа 2024Интернет и СМИ

Переехавший в Израиль комик Шац рассказал о заработке во время жизни в России

Комик Михаил Шац рассказал, что хорошо зарабатывал на пике карьеры в России

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Комик и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов), живущий в Израиле, заявил, что в России на пике карьеры он хорошо зарабатывал. Об этом он рассказал в интервью журналистке Ирине Шихман (внесена Минюстом в реестр иноагентов), ролик вышел на YouTube.

Шихман спросила у собеседника, сколько он с бывшей женой Татьяной Лазаревой (внесена в реестр иноагентов Минюста и список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) зарабатывал в России до увольнения с канала СТС в 2012 году. Шац в ответ напомнил журналистке о ее репортаже, в котором та утверждала, что супруги могли получить 25 тысяч условных единиц за одну вечеринку.

«Вечеринки были, их было много, мы зарабатывали с телепроизводства, рекламные контракты были хорошие. Мы много зарабатывали. А потом рекламные контракты ушли, зарплата на телевидении ушла, вечеринки тоже сошли на нет», — добавил комик.

Он отметил, что во время трудностей с работой они с Лазаревой в основном жили за счет накоплений и на всем экономили. Так, по словам Шаца, супруги отказались от услуг нянь и водителей. «Оставили самое необходимое и как-то жили», — заключил он.

Ранее Шац выразил мнение, что после начала спецоперации на Украине россияне стали жить лучше. Как подчеркнул комик, по имеющейся у него информации, россияне стали более платежеспособными.

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      Олег Давыдов
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