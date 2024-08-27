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11:45, 27 августа 2024Силовые структуры

Перевозивший из Германии пистолет в пылесосе россиянин получил три года в колонии

В Брянске дали три года мужчине за перевозку из Германии пистолета в пылесосе

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Брянске Володарский районный суд приговорил жителя Омска к трем годам лишения свободы за то, что он перевозил из Германии пистолет в корпусе пылесоса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда основных частей огнестрельного оружия, совершенная группой лиц по предварительному сговору») и по части 3 статьи 222 УК РФ («Незаконная пересылка основных частей огнестрельного оружия, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). На заседании он свою вину признал. Фигурант будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, ранее россиянин проживал в Германии. При переезде в Россию он оставил свой пистолет там, и позже договорился со своим знакомым в Германии о том, чтобы тот помог переслать ему оружие. Мужчина согласился и упаковал в фольгу рамку пистолета и две накладки для рукояти к нему, а затем спрятал их в корпус от пылесоса и отправил в Россию. На Брянской таможне сотрудники проверили вложение к посылке. В ней были заявлены видеокамера, пылесос и аксессуары. О наличии оружия в посылке сказано не было. Однако таможенники обнаружили его.

Ранее сообщалось, что Северокавказские таможенники совместно с сотрудниками ФСБ пресекли контрабанду военных орденов времен СССР.

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      Анна Габай
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