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09:05, 27 августа 2024Путешествия

Россиянин описал традиции в Пакистане фразой «могут по-настоящему шокировать»

Фото: Fayaz Aziz / Reuters

Российский тревел-блогер побывал в Пакистане и признался, что некоторые традиции и обычаи этой страны могут по-настоящему шокировать даже самых опытных путешественников. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

Авто публикации рассказал, что в Пакистане рождение ребенка с физическими аномалиями нередко воспринимается не как трагедия, а как знак особого благословения.

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«Таких детей часто называют "чудо-дети" и считают, что они обладают особой связью с богом. Вместо того чтобы прятать этих детей, как это может быть принято в других культурах, семьи выставляют их на всеобщее обозрение и даже позволяют паломникам и верующим прикладывать к ним руки, веря в исцеление и благословение», — такими фразами описал одну из пакистанских традиций россиянин.

Еще один обычай, о котором узнал путешественник, — коровьи бега на фермерских ярмарках. Животных запрягают в специальные тележки, и они мчатся по полю, управляемые стоящими на них фермерами. Гонки сопровождаются громкими криками болельщиков и традиционной музыкой.

Третья пакистанская традиция, которая может удивить туристов, — празднование на могилах святых. Ежегодно тысячи паломников съезжаются к святыням со всей страны, поют гимны, танцуют и раздают специально приготовленные к празднику сладости и блюда.

Кроме того, автор описал уникальные похоронные ритуалы, которые практикует маленькая этническая группа калаша, живущая на северо-западе Пакистана. По его словам, они кладут усопших в деревянные гробы и оставляют их на поверхности земли в лесу. Затем родственники приходят на это место, принося еду и напитки для поминальной трапезы.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал о пакистанской традиции делать из девочек мальчиков. Поскольку сыновья являются продолжателями рода и их отсутствие воспринимается как личная трагедия, в семьях, где нет мальчиков, девочек стригут коротко и одевают в мужскую одежду.

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      Алина Черненко
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