Российские военные задержали бежавших от мобилизации мужчин

Российские военные задержали двух мужчин, бежавших от мобилизации из Одессы

Военнослужащие группировки Вооруженных сил России «Днепр» задержали на Кинбурнской косе двух граждан Украины, приплывших на лодке из Одессы, спасаясь от мобилизации. Об этом сообщил командир взвода с позывным Смерч, пишет ТАСС.

По его словам, 18 числа августа при дежурстве противотанкового расчета было обнаружено плавательное средство. Из него показались двое мужчин с белыми флагами. Их встретили на берегу, осмотрели и задержали. Задержанные объяснили, что прибыли из Одессы, так как бежали от мобилизации.

Беглецы, по словам военного, рассказали о большом скоплении сил украинской армии и иностранных наемников в Одессе.

Ранее стало известно о патрулировании побережья Одессы дронами ВДВ. Наблюдает за обстановкой дрон Supercam S350.