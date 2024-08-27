Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:00, 27 августа 2024Бывший СССР

Российские военные задержали бежавших от мобилизации мужчин

Российские военные задержали двух мужчин, бежавших от мобилизации из Одессы

Кадр: «РИА Новости»

Военнослужащие группировки Вооруженных сил России «Днепр» задержали на Кинбурнской косе двух граждан Украины, приплывших на лодке из Одессы, спасаясь от мобилизации. Об этом сообщил командир взвода с позывным Смерч, пишет ТАСС.

По его словам, 18 числа августа при дежурстве противотанкового расчета было обнаружено плавательное средство. Из него показались двое мужчин с белыми флагами. Их встретили на берегу, осмотрели и задержали. Задержанные объяснили, что прибыли из Одессы, так как бежали от мобилизации.

Беглецы, по словам военного, рассказали о большом скоплении сил украинской армии и иностранных наемников в Одессе.

Ранее стало известно о патрулировании побережья Одессы дронами ВДВ. Наблюдает за обстановкой дрон Supercam S350.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные несколько дней отбивали атаки ВСУ на курскую колонию. Как это было?

      В российском регионе выросло число заболевших лихорадкой Западного Нила

      ВТБ объединится с банком «Открытие». Как это скажется на клиентах?

      Женщина забралась в вольер к тигру в зоопарке и попала на видео

      Уникальный набор для игры в «бабки» нашли российские археологи

      Глава МАГАТЭ посетит Калининград

      Украина собралась закупать аккумуляторы для школ и больниц

      В российском городе возле детского сада внезапно провалилась земля

      Зеленский пообещал показать Байдену и Трампу план завершения конфликта на Украине

      Омбудсмен рассказала о раненных ВСУ во время эвакуации из Курской области детях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше