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17:33, 27 августа 2024Силовые структуры

Российский хакер похитил у банков почти 170 миллионов рублей и был осужден

Суд в Москве дал 6 лет колонии хакеру, похитившему 168 млн рублей у трех банков

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Басманный районный суд Москвы приговорил к шести годам лишения свободы 33-летнего хакера, который похитил почти 170 миллионов рублей у трех банковских организаций. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Антона Екименко признали виновным по части 2 статьи 210 («Участие в преступном сообществе») и части 4 статьи 159.6 («Мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное организованной группой в особо крупном размере») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным следствия, мужчина вместе с соучастниками вошел в состав преступного сообщества, созданного для хищения денег у банков. Члены этого сообщества создали программу, которая позволила им выполнять операции по переводу и снятию денежных средств, а затем по отправке подложных сведений об отменах этих действий с восстановлением баланса на счетах. Таким образом злоумышленники с июля по ноябрь 2014 года смогли похитить больше 168 миллионов рублей из трех банков.

Уточняется, что во время расследования уголовного дела в отношении хакеров Екименко смог скрыться от правоохранительных органов и был объявлен в розыск. Его задержали в 2022 году.

Ранее сотрудники силовых структур пресекли преступную деятельность группы хакеров, которая незаконно раскрыла сведения об IT-компании, и задержали ее участников.

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      Олеся Мицкевич
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