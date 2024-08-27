Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:35, 27 августа 2024Силовые структуры

СКР возбудил дважды закрытое Генпрокуратурой дело

СКР повторно возбудил дело по факту мошенничества с землями в центре Омска

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против депутата заксобрания Омской области Дмитрия Павлова, зампредседателя Омского городского совета Дмитрия Саханя и директора компании «Кедр» (признано в РФ иностранным агентом) Игоря Толчева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Дело возбуждено по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Следователи считают, что чиновники и бизнесмен пытались захватить три участка, заключив договоры аренды.

Отмечается, что Генпрокуратура России уже дважды закрывала дела против фигурантов, признавая их незаконными.

Ранее стало известно, что бывшего министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова задержали и этапировали в Москву. Его обвиняют в получении взятки за покровительство и попустительство по службе.

Что думаешь? Оцени!

      Трасса | Официальный трейлер

      Okko

      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      «Виноват — иди отвечай». Лукашенко поддержал арест Дурова во Франции

      ВТБ объединится с банком «Открытие». Как это скажется на клиентах?

      Трое мужчин изнасиловали туристку во время отдыха на острове в Греции

      Издательство газеты в Берлине изуродовали антисемитским символом

      Москвичке вынесли приговор за проведение обрядов экзорцизма над двухлетним сыном

      Пришедших на праздник россиян накормили шлаком

      Зеленский пожаловался на отказ Польши сбивать ракеты над Украиной

      Организатор назвала лучшие российские города для свадьбы

      Украинскую теннисистку осудили за отказ от рукопожатия с бывшей россиянкой

      На Украине оценили атаку ВСУ на Курскую область словами «не играет никакой роли»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше