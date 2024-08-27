СКР возбудил дважды закрытое Генпрокуратурой дело

СКР повторно возбудил дело по факту мошенничества с землями в центре Омска

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против депутата заксобрания Омской области Дмитрия Павлова, зампредседателя Омского городского совета Дмитрия Саханя и директора компании «Кедр» (признано в РФ иностранным агентом) Игоря Толчева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Дело возбуждено по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Следователи считают, что чиновники и бизнесмен пытались захватить три участка, заключив договоры аренды.

Отмечается, что Генпрокуратура России уже дважды закрывала дела против фигурантов, признавая их незаконными.

Ранее стало известно, что бывшего министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова задержали и этапировали в Москву. Его обвиняют в получении взятки за покровительство и попустительство по службе.