Собака пожертвовала собой ради спасения хозяев

В Колорадо собака пожертвовала собой ради спасения пожилой пары из пожара

В американском штате Колорадо чихуахуа пожертвовала собой ради спасения хозяев из огня. Об этом сообщает телеканал KUSA, региональный филиал NBC.

Когда в доме Виктора и Сюзанны Элкинс начался пожар, они уже давно спали. Как рассказывает Сюзанна Элкинс, их с мужем разбудила собака внука. Семилетняя Каддлс прыгала по груди мужчины и лаяла на него. Он проснулся и вместе с женой выбежал на улицу. Только там пожилая пара поняла, что собака не последовала за ними.

Виктор вернулся в дом и долго искал Каддлс в дыму и пламени, пока не обжег ногу. Позже пожарные нашли бездыханную собаку под кроватью. Сюзанна предположила, что чихуахуа отравилась угарным газом.

Семья тяжело переживает потеря Каддлса, особенно ее хозяин — 13-летний мальчик. Подросток рассказал, что запомнил свою собаку любящей и игривой. Он объяснил, что дал ей кличку в честь того, что она любила обниматься (кличка собаки Cuddles переводится с английского как «объятья» — прим. «Ленты.ру»).

Ранее сообщалось, что в США собака устроила пожар в доме при помощи внешнего аккумулятора для зарядки телефонов. В тот момент хозяева находились на работе, а псу вместе с другими питомцами удалось сбежать через собачью дверцу, поэтому от огня никто из них не пострадал.

