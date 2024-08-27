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17:36, 27 августа 2024Культура

Сын Макаревича сыграл в российском фильме про проблему отцов и детей

Сын музыканта Андрея Макаревича Иван сыграл в российском фильме
Иван Макаревич

Иван Макаревич. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сын музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Иван сыграл главную роль в российском фильме «Мужские правила моего деда». Об этом сообщает портал «Кинобизнес».

Сюжет картины затрагивает проблему отцов и детей, которые по-разному видят мир. Иван Макаревич играет сына главного героя, который решает выкрасть своего сына, чтобы воспитать «настоящим мужчиной». Премьера фильма назначена на 2025 год.

Ранее критик Сергей Соседов прокомментировал высказывания Макаревича-старшего, который нелестно высказывался о России после того, как покинул страну.

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      Андрей Шеньшаков
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