Трамп нашел достойного соперника в мем-войне перед выборами

Newsweek: Трамп встретился с достойным соперником в мем-войне в лице Харрис

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп «встретился с достойным соперником» в мем-войне в рамках предвыборной гонки в лице вице-президента Камалы Харрис. Об этом заявила бывший директор по стратегическим коммуникациям Белого дома при администрации Трампа Алисса Фарах Гриффин, сообщает Newsweek.

Гриффин прокомментировала столкновение кампаний Трампа и Харрис по поводу изменения правил дебатов, запланированных на 10 сентября. Уточняется, команда кандидата от демократов начала «нападать» на Трампа в социальных сетях после его заявлений о возможном отказе от участия в дебатах на канале ABC. Штаб Харрис разместил видео в X с подборкой клипов, где бывшему американскому лидеру задали вопрос о дебатах с вице-президентом. Видео включало звук кудахтанья курицы на заднем плане и подпись «Ты напуган @realdonaldtrump?».

«Дональд Трамп никогда не выступал против такой кампании. На самом деле, его команда всегда была намного быстрее в социальных сетях. Они как бы играли в мем-войны и быстро реагировали. И в этом он встретил достойного соперника», — объяснила Гриффин.

По ее мнению, дебаты с Харрис будут для Трампа сложнее, чем дебаты с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон в 2016 году, поскольку в этот раз бывшему президенту придется отвечать за свой «послужной список».

Ранее стало известно, что переговоры о дебатах Хрампа и Харрис на ABC зашли в тупик из-за спора о том, будут ли отключены микрофоны политиков, когда право говорить перейдет их оппоненту. Команда Харрис требует не отключать звук во время дискуссии, в то время как команда Трампа настаивает на соблюдении условий, согласованных еще с президентом США Джо Байденом, покинувшим предвыборную гонку.