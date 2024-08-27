Трое мужчин изнасиловали туристку во время отдыха на острове в Греции

Law&Order: трое пакистанцев изнасиловали туристку из ЮАР на Миконосе

Трое мужчин изнасиловали туристку из ЮАР во время отдыха на греческом острове Миконос. Об этом пишет местное издание Law&Order.

По данным издания, инцидент произошел еще 30 июня, но местные власти поймали злоумышленников только 24 августа. После просмотра видеозаписей, изучения улик и показаний свидетелей выяснилось, что ими были трое мужчин пакистанского происхождения.

Как сообщает источник, преступников доставили в полицейское управление острова, они во всем признались. Стражи правопорядка конфисковали их мобильные телефоны, а также взяли их биологический материал. Его отправили на экспертизу в судебно-медицинские лаборатории полиции Греции.

Ранее восемь мужчин изнасиловали туристку на вечеринке на курорте Европы и сняли происходящее на видео. Подозреваемыми оказались семеро французов и один швейцарец в возрасте от 18 до 26 лет.