Ученые выявили превышение трития в морях после сбросов с «Фукусимы»

В Приморье ученые выявили превышение трития в морях после сбросов с «Фукусимы-1»

В Приморском крае ученые выявили повышенное содержание трития в дальневосточной морской воде после сбросов с японской атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». Об этом указано в сообщении Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН.

В июне и июле научно-исследовательская экспедиция судна «Академик Опарин» взяла пробы более 100 тонн воды в Японском и Охотском морях. Целью исследования была оценка радиологической безопасности морей.

«Лабораторные анализы первых проб воды показали повышенное содержание трития в основной ветви течения Куросио, чего следовало ожидать исходя из схемы течений в регионе, а также повышенное содержание трития в районе Южных Курильских островов», — сообщили в институте.

Ранее компания Tepco обнаружила утечку примерно 25 тонн воды в здании второго энергоблока аварийной АЭС «Фукусима-1». Компания собирается избавиться от радиоактивной воды с помощью водоочистных сооружений.