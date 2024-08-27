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00:31, 27 августа 2024Из жизни

Учительницу арестовали за секс с 13-летним школьником

В США школьную учительницу арестовали за секс с учеником восьмого класса

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

В американском штате Калифорния арестовали школьную учительницу Наташу Полк, которая ездила в другой город ради секса с бывшим учеником. Об этом сообщает KXTV.

Расследование в отношении Полк велось с 2023 года. Как выяснила полиция, Полк с 2020 года занималась сексом с 13-летним школьником, который учился в восьмом классе. В то время она работала в штате Вашингтон.

По версии полиции, учительница на своем автомобиле отвозила школьника к себе домой. Она также снабжала его марихуаной, алкоголем и вейпами.

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Отношения продолжились после того, как школьник перешел в старшие классы, и даже после переезда Полк в Калифорнию. В 2021 году она специально съездила в Вашингтон, чтобы встретиться с бывшим учеником. Они встретились в квартире, которую она сняла на Airbnb, и снова занялись сексом.

Ранее сообщалось, что в США учительницу приговорили к трем годам тюрьмы за секс с 15-летней подопечной. Преступления женщина совершила в 2017 году.

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      Олег Парамонов
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