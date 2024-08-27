В Германии сделали признание после после мощнейшего удара России по Украине

Немецкий журналист Репке после удара по Украине признал, что Россия побеждает

Немецкий журналист Юлиан Репке прокомментировал мощный удар Вооруженных сил (ВС) России по критической инфраструктуре Украины. На своей странице в соцсети X он также с иронией отреагировал на несбывшиеся прогнозы о России.

«У России заканчиваются ракеты, [Владимир] Путин ищет способ выйти из положения, у Кремля нет стратегии дальше 2024-го, внутреннее давление растет, и оно положит конец войне – серьезно?!», — перечислил он несбывшиеся предсказания.

Журналист заявил, что одержать победу в конфликте может лишь одна сторона. «И сейчас побеждают нас», — признался он.