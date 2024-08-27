В Германии сделали признание после после мощнейшего удара России по Украине

Немецкий журналист Юлиан Репке прокомментировал мощный удар Вооруженных сил (ВС) России по критической инфраструктуре Украины. На своей странице в соцсети X он также с иронией отреагировал на несбывшиеся прогнозы о России.
«У России заканчиваются ракеты, [Владимир] Путин ищет способ выйти из положения, у Кремля нет стратегии дальше 2024-го, внутреннее давление растет, и оно положит конец войне – серьезно?!», — перечислил он несбывшиеся предсказания.
Журналист заявил, что одержать победу в конфликте может лишь одна сторона. «И сейчас побеждают нас», — признался он.