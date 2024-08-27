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09:25, 27 августа 2024Мир

В Китае назвали заинтересованных в затягивании украинского конфликта

Эмиссар КНР Ли Хуэй: ВПК ряда стран манипулируют украинским конфликтом

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Военно-промышленные комплексы (ВПК) ряда стран манипулируют украинским конфликтом, так как заинтересованы в его затягивании. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР Ли Хуэй, его словам передает ТАСС.

«Все стороны считают, что кризис тянется и не прекращается не только из-за [действий] России и Украины, за кризисом стоят некоторые военно-промышленные комплексы», — заявил эмиссар Китая по итогам обсуждений украинского конфликта с представителями Бразилии, Индонезии и ЮАР.

Он отметил, что ВПК манипулируют вооруженным конфликтом. По его словам, за затягивание кризиса ответственность также несет «глобальная военная система, которую эти ВПК представляют».

По итогам встречи Ли Хуэй также заявил, что Китай, Бразилия, ЮАР и Индонезия обеспокоены тем, что Запад продолжит смягчать условия по применению своего оружия для ударов по российской территории.

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      Елизавета Мытарева
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