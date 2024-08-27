В Кремле назвали запрет УПЦ неприкрытым нападением на христианство

Песков: закон о запрете УПЦ является неприкрытым нападением на христианство

Закон о запрете канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) является неприкрытым нападением на христианство. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков прокомментировал принятие на Украине закона о запрете УПЦ. Он подчеркнул, что ограничение свободы вероисповедования осуждается во многих странах мира.

«Киевский режим, к сожалению, продолжает проявлять свою сущность. Это неприкрытое нападение на свободу вероисповедования, нападение на православную церковь в целом», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил об угрозах президента Украины Владимира Зеленского в адрес депутата-защитника УПЦ Артема Дмитрука. По его словам, Зеленский хочет запугать всех, кто выступает против «его диктатуры».