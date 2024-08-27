В Раде описали матом ситуацию на покровском направлении

Депутат Рады Гончаренко описал матом ситуацию на покровском направлении в ДНР

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) описал матом ситуацию на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Сообщение политик опубликовал в своем Telegram-канале.

Гончаренко описал ситуацию на участке фронта в ДНР как «катастрофичную». Депутат подчеркнул, что не понимает план главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского.

«На Покровском направлении – ****** (...) После Покровска дорога на Днепр будет открыта», — заявил политик.

Ранее член комитета по нацбезопасности и обороне Рады Сергей Рахманин назвал виновных в отступлении ВСУ. По его словам, отступление украинской армии происходит даже несмотря на постепенное восстановление ресурсов.