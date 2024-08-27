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11:51, 27 августа 2024Бывший СССР

В Раде описали матом ситуацию на покровском направлении

Депутат Рады Гончаренко описал матом ситуацию на покровском направлении в ДНР

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) описал матом ситуацию на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Сообщение политик опубликовал в своем Telegram-канале.

Гончаренко описал ситуацию на участке фронта в ДНР как «катастрофичную». Депутат подчеркнул, что не понимает план главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского.

«На Покровском направлении – ****** (...) После Покровска дорога на Днепр будет открыта», — заявил политик.

Ранее член комитета по нацбезопасности и обороне Рады Сергей Рахманин назвал виновных в отступлении ВСУ. По его словам, отступление украинской армии происходит даже несмотря на постепенное восстановление ресурсов.

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      Алевтина Запольская
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