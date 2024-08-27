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10:55, 27 августа 2024Силовые структуры

В российском городе задержали снимающих объекты ПВО украинских диверсантов

В Москве задержали двух украинских диверсантов за попытку запустить дрон

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве задержали двоих вероятных украинских диверсантов за попытку запустить дрон для съемки объектов ПВО. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Задержанными оказались мужчина и женщина. Их поймали около одного из объектов в Новой Москве в ночь с 24 на 25 августа. Женщина приехала в Москву из Крыма. О мужчине информации пока нет. Их передали оперативникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

По данным канала, диверсантов заметили во время обхода при помощи тепловизора в тот момент, когда они пытались запустить дрон для съемки объекта ПВО. Кроме того, в их телефонах обнаружили переписку с гражданами Украины.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил ФСБ и Росгвардии разобраться с украинскими диверсантами.

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      Анна Габай
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