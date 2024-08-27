В российском РОВД задержанный за распространение порнофильмов выпрыгнул из окна

В Махачкале задержанный за распространение порно выпрыгнул из окна 3 этажа РОВД

В Махачкалинском РОВД задержанный за распространение порнографи выпрыгнул из окна третьего этажа. Об этом сообщил председатель Общественной палаты наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

По словам Хадулаева, ЧП произошло в Советском РОВД. Задержанный — сотрудник Дагестанской государственной филармонии. Его поймали по подозрению в распространении порнографических материалов, в том числе, с участием несовершеннолетних. Следователь успел немного удержать мужчину в момент, когда тот выпрыгивал. Это позволило фигуранту упасть на землю, а не на забор палисадника, — поэтому он не получил увечий.

Ранее сообщалось, что в Махачкале Советский районный суд арестовал командира отделения полка патрульно-постовой службы (ППСП) управления МВД России по городу, подозреваемого в избиении до смерти участника спецоперации (СВО), бойца батальона «Ахмат» 48-летнего Ахмеда Джабраилова.