В Саратовской области опровергли информацию о заходе в регион украинской ДРГ. Что происходит в приграничных районах?

Глава Пугачевского района Саратовской области Алексей Янин опроверг информацию о заходе в российский регион украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).
Он призвал сохранять спокойствие и не распространять недостоверную информацию.
Начавшая распространяться источниками, связанными с иностранными государствами информация о заходе на территорию Саратовской области диверсионной группы, связанной с Украиной, не соответствует действительности!
Аналогичные сообщения с опровержениями появились в каналах главы Аткарского района Виктора Елина, главы Базарно-Карабулакского района Натальи Трошиной, главы Лысогорского района Валентины Фимушкиной и главы Озинского района Антонины Галяшкиной.
Обстановка в Климовском районе Брянской области стабилизировалась
Тем временем обстановка в Климовском районе Брянской области, где ранее была успешно пресечена попытка проникновении украинской ДРГ, стабилизировалась. Об этом 22 августа отчитался глава региона Александр Богомаз в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Попытка прорыва украинских диверсантов в регионе была предотвращена российскими Вооруженными силами (ВС) 21 августа. Противнику было нанесено огневое поражение, в данный момент ситуация взята под контроль региональным оперштабом.
Богомаз добавил, что в шести приграничных районах области проведены учения на случай экстренной эвакуации. Также в регионе подготовили 12 пунктов временного размещения.
ВСУ пытались прорваться в Белгородской области
Также 27 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались совершить прорыв у поселка Нехотеевка в Белгородской области — там были замечены до 200 украинских солдат. В тот же день стало известно, что наступление противника было успешно отбито.
Военный эксперт Олег Глазунов в беседе с «Лентой.ру» высказал мнение о том, что повторение курского сценария под Белгородом невозможно.
По его словам, Украина несет огромные потери в попытке создать еще один плацдарм на территории России, границы укреплены, а в регионе и в других областях находятся крупные воинские подразделения, которые готовы оперативно прийти и вступить в бой.
Зеленский назвал нападение на Курскую область частью «плана победы»
Тем временем в Курской области продолжаются бои с украинскими военными — с момента атаки на этот регион прошло три недели.
27 августа президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что нападение на российский регион является частью «плана победы», разработанного Киевом.