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00:58, 28 августа 2024Россия

В Саратовской области опровергли информацию о заходе в регион украинской ДРГ. Что происходит в приграничных районах?

Янин призвал не верить фейкам о заходе украинской ДРГ в Саратовскую область

Фото: Минобороны РФ / РИА Новости

Глава Пугачевского района Саратовской области Алексей Янин опроверг информацию о заходе в российский регион украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

Он призвал сохранять спокойствие и не распространять недостоверную информацию.

Начавшая распространяться источниками, связанными с иностранными государствами информация о заходе на территорию Саратовской области диверсионной группы, связанной с Украиной, не соответствует действительности!

Алексей Янинглава Пугачевского района

Аналогичные сообщения с опровержениями появились в каналах главы Аткарского района Виктора Елина, главы Базарно-Карабулакского района Натальи Трошиной, главы Лысогорского района Валентины Фимушкиной и главы Озинского района Антонины Галяшкиной.

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Обстановка в Климовском районе Брянской области стабилизировалась

Тем временем обстановка в Климовском районе Брянской области, где ранее была успешно пресечена попытка проникновении украинской ДРГ, стабилизировалась. Об этом 22 августа отчитался глава региона Александр Богомаз в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Попытка прорыва украинских диверсантов в регионе была предотвращена российскими Вооруженными силами (ВС) 21 августа. Противнику было нанесено огневое поражение, в данный момент ситуация взята под контроль региональным оперштабом.

Богомаз добавил, что в шести приграничных районах области проведены учения на случай экстренной эвакуации. Также в регионе подготовили 12 пунктов временного размещения.

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ВСУ пытались прорваться в Белгородской области

Также 27 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались совершить прорыв у поселка Нехотеевка в Белгородской области — там были замечены до 200 украинских солдат. В тот же день стало известно, что наступление противника было успешно отбито.

Военный эксперт Олег Глазунов в беседе с «Лентой.ру» высказал мнение о том, что повторение курского сценария под Белгородом невозможно.

По его словам, Украина несет огромные потери в попытке создать еще один плацдарм на территории России, границы укреплены, а в регионе и в других областях находятся крупные воинские подразделения, которые готовы оперативно прийти и вступить в бой.

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9 августа 2024

Зеленский назвал нападение на Курскую область частью «плана победы»

Тем временем в Курской области продолжаются бои с украинскими военными — с момента атаки на этот регион прошло три недели.

27 августа президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что нападение на российский регион является частью «плана победы», разработанного Киевом.

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      Марина Совина
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