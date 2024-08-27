Военный эксперт Глазунов исключил курский сценарий в Белгородской области

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов сравнил провальную попытку прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Нехотеевка в Белгородской области с нападением Киева в Курской области. В разговоре с «Лентой.ру» специалист объяснил невозможность повторения курского сценария под Белгородом.

27 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались совершить прорыв у поселка Нехотеевка в Белгородской области — там были замечены до 200 украинских солдат. В тот же день стало известно, что наступление ВСУ в Нехотеевке было успешно отбито.

«В Курской области это было неожиданно, никто не думал, (...) что Украина сможет напасть, учитывая, что она отступает по всем линиям фронта. (...) Во-вторых, в Судже есть газопровод. Скорее всего, были договоренности, что газопровод не будут трогать, так как он не для Украины, а для европейских стран. Нападение на Курскую область было неожиданным», — объяснил эксперт.

ВС РФ в Белгородской области в любой момент готовы отразить любую атаку. Повторения Курска не будет, и Украина несет огромные потери в попытке создать еще один плацдарм на территории России Олег Глазунов военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

Специалист также высоко оценил уровень защищенности Белгородской области от атак украинских военных.

«Сейчас, когда все осознали, что с Зеленским не может быть никаких договоренностей вообще (...) и что от него может ожидать все что угодно, естественно, было укреплены все наши границы: не только в Белгородской области, но и в других областях находятся крупные воинские подразделения, которые готовы оперативно прийти и вступить в бой, если Украина попытается напасть», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Тем временем в Курской области продолжаются бои с украинскими военными в — с момента атаки на этот регион прошло три недели. Сообщалось, что ВСУ расстреливали автомобили с мирными жителями из танков, а также занимались в Курской области мародерством.