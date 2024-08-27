Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:38, 27 августа 2024Россия

Угрозу развития курского сценария в Белгородской области оценили

Военный эксперт Глазунов исключил курский сценарий в Белгородской области

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов сравнил провальную попытку прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Нехотеевка в Белгородской области с нападением Киева в Курской области. В разговоре с «Лентой.ру» специалист объяснил невозможность повторения курского сценария под Белгородом.

27 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались совершить прорыв у поселка Нехотеевка в Белгородской области — там были замечены до 200 украинских солдат. В тот же день стало известно, что наступление ВСУ в Нехотеевке было успешно отбито.

«В Курской области это было неожиданно, никто не думал, (...) что Украина сможет напасть, учитывая, что она отступает по всем линиям фронта. (...) Во-вторых, в Судже есть газопровод. Скорее всего, были договоренности, что газопровод не будут трогать, так как он не для Украины, а для европейских стран. Нападение на Курскую область было неожиданным», — объяснил эксперт.

ВС РФ в Белгородской области в любой момент готовы отразить любую атаку. Повторения Курска не будет, и Украина несет огромные потери в попытке создать еще один плацдарм на территории России

Олег Глазунов военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

Специалист также высоко оценил уровень защищенности Белгородской области от атак украинских военных.

«Сейчас, когда все осознали, что с Зеленским не может быть никаких договоренностей вообще (...) и что от него может ожидать все что угодно, естественно, было укреплены все наши границы: не только в Белгородской области, но и в других областях находятся крупные воинские подразделения, которые готовы оперативно прийти и вступить в бой, если Украина попытается напасть», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Тем временем в Курской области продолжаются бои с украинскими военными в — с момента атаки на этот регион прошло три недели. Сообщалось, что ВСУ расстреливали автомобили с мирными жителями из танков, а также занимались в Курской области мародерством.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила «Кинжалами» по аэродрому ВСУ. Там находятся самолеты и дальнобойные ракеты

      В Москве мужчина развратил двух девочек на детской площадке

      Профсоюзы оценили вероятность увеличения МРОТ до 30 тысяч рублей

      ВТБ объединится с банком «Открытие». Как это скажется на клиентах?

      Лукашенко назвал хозяев Белоруссии

      Лавров указал на бесперспективность саммита с Украиной на условиях Киева

      Умер главный художник «Эрмитажа»

      Евросоюз не смог застраховаться от дефицита газа

      Захарова прокомментировала задержание Дурова во Франции

      Угрозу развития курского сценария в Белгородской области оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше